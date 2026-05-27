Виктория Мбоко рассказала, как адаптируется к игре на грунте.

© Sports.ru

На прошлой неделе канадка дошла до финала в Страсбурге, а вчера обыграла Николу Бартункову на старте «Ролан Гаррос» (6:1, 6:2).

– Насколько комфортно вы сейчас чувствуете себя на грунте? Это покрытие уже стало для вас естественным?

– Не думаю, что слово «естественно» здесь подходит (улыбается). Но с каждым днем становится лучше. Если сравнить с началом грунтового сезона, сейчас я чувствую себя гораздо увереннее.

Но любимым покрытием грунт я бы все равно не назвала. И пока не могу сказать, что полностью к нему привыкла.

– Что именно дается вам сложнее всего на грунте?

– Наверное, многое. Движение, отскоки, непредсказуемость. На харде мне всегда было комфортнее: там лучше сцепление с кортом, проще резко менять направление.

На грунте нужно больше терпения, больше физической работы. И нагрузка на тело здесь гораздо выше.

– Грунт считается очень тяжелым покрытием для организма. Учитывая, что у вас уже были физические проблемы, нужна ли здесь особая подготовка, чтобы избежать травм?

– Да, грунт намного требовательнее физически. Розыгрыши длиннее, приходится гораздо больше двигаться по корту, чем на харде.

Из-за этого риск травм выше. Сейчас у меня есть проблема с плечом – из-за мяча и самого покрытия нагрузка получается очень тяжелой.

Так что мне нужно работать над физической подготовкой и прибавлять в этом компоненте, – сказала Мбоко на пресс-конференции.