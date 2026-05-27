Хачанов восьмой раз вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Хачанов обошел Алькараса по победам на «Ролан Гаррос» среди игроков, рожденных не ранее 1990-го
Карен Хачанов обыграл 81-ю ракетку мира Марко Трунжеллити во втором круге «Ролан Гаррос» со счетом 7:6(5), 5:7, 6:1, 7:6(4). У россиянина был матчбол в четвертом сете на приеме при счете 5:3, а также на подаче при счете 5:4.
Хачанов восьмой раз в карьере сыграет в третьем круге этого турнира. Теперь он встретится с Йеспером де Йонгом.
Россиянин обошел Карлоса Алькраса и Каспера Рууда по количеству побед на этом турнире среди игроков, рожденных начиная с 1990-го. Топ-5 выглядит так:
- Александр Зверев – 39;
- Доминик Тим – 28;
- Стефанос Циципас – 28;
- Карен Хачанов – 26;
- Карлос Алькарас и Каспер Рууд – 25.
