Мирра Андреева вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге соревнований она обыграла чешку Мари Боузкову (28-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Андреева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Боузковой ни одного экса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поспорит с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).