Фонсека указал разницу между Синнером и Джоковичем

30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека ответил на вопрос о сравнении лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера с сербом Новаком Джоковичем.

— Четыре года назад Джокович сказал, что игра Синнера немного напоминала ему его собственную, когда он был в том же возрасте. Как вы считаете, в чём разница между Синнером и Джоковичем?

— Ну, они оба машины. Я думаю, что Новак, потому что он третий, как говорит он сам и как все говорят, после Федерера и Надаля, ему пришлось иметь выдающийся менталитет. Я думаю, в этом разница. Оба играют невероятно. Я ничего не могу о них сказать. Они просто всё выигрывают. То, что Джокович исторически сделал для этого спорта и что Синнер делает сейчас, это невероятно. Я думаю, что дело в менталитете, Янник станет… Хорошо, я не могу сказать, что он станет таким же великим, как Новак, или Надаль, или Федерер, но я думаю, что он будет одним из них. Может быть, у него получится этого достичь. Я не знаю. Но учитывая то, как он играет, как идёт к этому, справляется с давлением, это действительно невероятно. Я думаю, что иметь Новака в этом виде спорта — настоящее удовольствие. Он вдохновил меня. Он вдохновил будущее поколение и поколение до него. Думаю так, — сказал Фонсека на пресс-конференции.

Отметим, что Фонсеке предстоит сыграть с Джоковичем в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026.