Экс-тренер «Акрона» отметил "великий поступок" Дзюбы

Тедеев о Дзюбе: «Он был готов играть с травмой – великий поступок профессионала. Артем больше всех сделал, чтобы «Акрон» 3-й сезон подряд играл в РПЛ»
Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, что экс-форвард клуба Артем Дзюба был готов сыграть с «Крыльями Советов» в 30-м туре Мир РПЛ (1:4), несмотря на травму.
– Как к вашему увольнению отнесся Дзюба?
– С непониманием. И прямо высказал мнение – чтобы я сохранил должность. Но я обнял Артема и сказал, что об этом даже речи быть не может: «Решение уже объявлено. Нужно уважать себя. А тебе не нужен старший друг, который себя не уважает». Безмерно Артему благодарен. И хотел бы отдельно отдать ему должное.
– За что?
– Артем с травмой прилетел после реабилитации из Москвы, чтобы попробовать сыграть с «Крыльями Советов». А потом пришлось выходить с «Ротором». Великий поступок профессионала. Мало кто способен на такое действие. Дзюба – человек-легенда, у которого есть все в этой жизни. Артем больше всех сделал для того, чтобы «Акрон» третий сезон подряд играл в РПЛ, – сказал Тедеев.
Тольяттинский клуб сохранил прописку в чемпионате России на следующий сезон, обойдя «Ротор» по сумме переходных матчей (2:0, 0:1).
