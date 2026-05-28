Зверев стал фаворитом «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира Александр Зверев стал главным претендентом на победу в Открытом чемпионате Франции сразу после того, как лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру стало плохо во время матча, сообщает Kalshi.

28 мая Синнеру потребовалась помощь медиков во время поединка второго круга «Ролан Гаррос» с аргентинцем Хуаном-Мануэль Серундоло. После теплового удара 24-летнему итальянцу стало плохо. Врач оказывал теннисисту помощь прямо на корте.

Букмекеры мгновенно отреагировали на инцидент. Зверев обошёл Синнера в котировках на победу в турнире. Успех теннисиста из Германии стал оцениваться в 29%, в то время как шансы на победу итальянца снизились до 17%.

27 мая Зверев обыграл чеха Томаша Махача (6:4, 6:2, 6:2) и вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.