$70.982.72

Зверев стал фаворитом на победу в «Ролан Гаррос» после известия о тепловом ударе Синнера

Советский спорт

Третья ракетка мира Александр Зверев стал главным претендентом на победу в Открытом чемпионате Франции сразу после того, как лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру стало плохо во время матча, сообщает Kalshi.

Зверев стал фаворитом «Ролан Гаррос»
© Global Look Press

28 мая Синнеру потребовалась помощь медиков во время поединка второго круга «Ролан Гаррос» с аргентинцем Хуаном-Мануэль Серундоло. После теплового удара 24-летнему итальянцу стало плохо. Врач оказывал теннисисту помощь прямо на корте.

Букмекеры мгновенно отреагировали на инцидент. Зверев обошёл Синнера в котировках на победу в турнире. Успех теннисиста из Германии стал оцениваться в 29%, в то время как шансы на победу итальянца снизились до 17%.

27 мая Зверев обыграл чеха Томаша Махача (6:4, 6:2, 6:2) и вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Советский спорт: главные новости
Советский спорт: главные новости