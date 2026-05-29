Теннисист высказался резко против девушки-арбитра

Парагвайский теннисист Даниэль Вальехо резко высказался против девушки-арбитра после поражения на матче «Ролан Гаррос» — 2026 против француза Моиза Куаме (3:6, 5:7, 6:3, 6:2, 6:7 (8:10)).

По мнению Вальехо, судья Ана Карвалью недостаточно жёстко отреагировала на поведение публики, позволив болельщикам, как он считает, слишком сильно повлиять на ход матча.