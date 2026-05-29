Джокович высказался о предстоящем матче против Фонсеки

Четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026 с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой.

«О нём уже несколько лет говорят очень много хорошего. Я считаю, что его качества и потенциал как игрока в теннис очевидны — в этом нет никаких сомнений. Его также повсюду, куда бы он ни отправился, поддерживает бразильская публика. Он хорошо чувствует себя на корте, ему нравятся такие возможности. Он любит играть по ночам. В этом году в Индиан‑Уэллсе он хорошо сыграл против Синнера. В Австралии он победил Рублёва, кажется, в трёх сетах. Это показывает, что он на высоте. Он может поднять уровень своей игры, когда представляется возможность. Он любит большие матчи и умеет превзойти себя в таких обстоятельствах»,— приводит слова Джоковича We love tennis.