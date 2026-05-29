Букмекеры оценили шансы Мирры Андреевой победить чешку Боузкову

Сегодня на «Ролан Гаррос» свой третий матч сыграет Мирра Андреева. Россиянка, посеянная под восьмым номером, встретится с представительницей Чехии Мари Боузковой.

Букмекеры считают фаворитом Андрееву, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.13. Шансы Боузковой оценили котировкой 5.90.

На то, что в матче будет три сета, можно сделать ставку за 2.99. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 5.50. На победу россиянки с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 1.46.

Мирра в первых двух раундах прошла Фиону Ферро и Марину Бассольс. Боузкова обыграла Лючию Бронцетти и Франческу Джонс. Ранее соперницы играли между собой четырежды, все эти матчи остались за Андреевой.