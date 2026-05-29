$71.3783.69

Сенмез споткнулась о рекламный щит Lacoste и снялась с парного матча на «Ролан Гаррос»

Sports.ru

Зейнеп Сенмез получила травму ноги в парном матче второго круга «Ролан Гаррос» и снялась с игры.

Теннисистка Сенмез споткнулась о рекламный щит и снялась с парного матча
© Sports.ru

Сенмез и Татьяна Мария уступали 0:2 в первом сете Ангелине Калининой и Даяне Ястремской, когда турчанка споткнулась о рекламный щит Lacoste возле фона и упала.

После помощи медиков продолжить игру она не смогла.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости