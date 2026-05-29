Теннисистка Сенмез споткнулась о рекламный щит и снялась с парного матча

Зейнеп Сенмез получила травму ноги в парном матче второго круга «Ролан Гаррос» и снялась с игры.

Сенмез и Татьяна Мария уступали 0:2 в первом сете Ангелине Калининой и Даяне Ястремской, когда турчанка споткнулась о рекламный щит Lacoste возле фона и упала.

После помощи медиков продолжить игру она не смогла.