Теннисистке, которая споткнулась о рекламный щит, наложили два шва

Турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез рассказала, что врачи наложили ей два шва после того, как она получила травму во время матча Открытого чемпионата Франции.

Сёнмез и немка Татьяна Мария во втором раунде «Ролан Гаррос» в парном разряде играли против украинок Ангелины Калининой и Даяны Ястремской. В третьем гейме первого сета турчанка пыталась отбить мяч за задней линией, случайно наступила на рекламный щит и упала. Сёнмез и Мария вынуждены были сняться с матча.