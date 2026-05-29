Теннисистке, которая споткнулась о рекламный щит, наложили два шва

Турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез рассказала, что врачи наложили ей два шва после того, как она получила травму во время матча Открытого чемпионата Франции.
Сёнмез и немка Татьяна Мария во втором раунде «Ролан Гаррос» в парном разряде играли против украинок Ангелины Калининой и Даяны Ястремской. В третьем гейме первого сета турчанка пыталась отбить мяч за задней линией, случайно наступила на рекламный щит и упала. Сёнмез и Мария вынуждены были сняться с матча.
— Пять инцидентов за пять дней. Я покинула корт с двумя швами и ушибленным коленом. К счастью, ничего серьезного не случилось. Неужели нам действительно нужно ждать, пока игрок получит серьезную травму, прежде чем убрать эти бортики у площадки? Безопасность игроков должна быть на первом месте, — написала Сёнмез в социальных сетях.