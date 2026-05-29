Рублев рассказал, что происходит у него в голове во время матчей

Андрей Рублев после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос» рассказал, что происходит у него в голове во время матчей.

– Как тебе удается сохранять спокойствие? Что вообще происходит у тебя в голове во время матча?

– Я не лучший человек, которого надо об этом спрашивать (смеется). Помните тасманского дьявола из Looney Tunes? Того безумного? Вот это у меня в голове, – сказал Рублев в интервью на корте Фабрису Санторо.