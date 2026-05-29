Джокович впервые с 2009-го не вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос»

Новак Джокович уступил Жоао Фонсеке в третьем круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

Серб второй раз проиграл в 1/16 финала «Ролан Гаррос». Теперь его баланс на этой стадии грунтового «Шлема» – 19:2. Последний раз он уступал в третьем круге «Ролан Гаррос» в 2009-м – тогда Джокович потерпел поражение от Филиппа Кольшрайбера.

19-летний Фонсека стал первым тинейджером, обыгравшим Джоковича на турнире «Большого шлема». Бразилец впервые вышел в четвертый круг турнира такого уровня.

За выход в четвертьфинал он поборется с Каспером Руудом или Томми Полом