Аманда Анисимова проиграла 92-й ракетке мира в третьем круге «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 уступила сопернице из Франции Диан Парри, занимающей в мировом рейтинге 92-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (3:10).

По ходу матча Парри сделала 10 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Анисимова подала навылет три раза, сделала шесть двойных ошибок и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Парри сразится с польской теннисисткой Майей Хвалинской, являющейся 114-й ракеткой мира.