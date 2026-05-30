39-летний Джокович впервые в карьере проиграл теннисисту из Бразилии

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович проиграл занимающему в мировом рейтинге 30-е место бразильцу Жоао Фонсеке на стадии 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026 года. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

Как информирует пресс-служба ATP, это первое поражение Джоковича от представителя Бразилии в официальной встрече. Ранее он выигрывал у Томаса Беллуччи (шесть побед), Рожериу Дутры да Силвы (две победы), Маркоса Даниэла (две победы), Рикардо Мелло (одна победа), Тьяго Монтейро (одна победа) и Жоау Соузы (одна победа).

Отметим, в 2012 году серб уступил бразильцу Густаво Куэртену, но та игра носила выставочный характер.

На данный момент баланс побед и поражений Джоковича за карьеру составляет 1170 к 236. Он является трёхкратным чемпионом «Ролан Гаррос» (2016, 2021, 2023).