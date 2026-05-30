Джокович объяснил свое сенсационное поражение на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции после матча третьего круга Открытого чемпионата Франции заявил, что тяжело переживает поражение от бразильца Жоао Фонсеки.

«Это тяжелое поражение для меня, учитывая, что я вел в два сета, но надо отдать должное Жоао за заслуженную победу. Без сомнений, он был лучше в ключевых моментах. Он находил невероятные удары, попадал в линию. Это было потрясающе с его стороны, но не для меня. Не думаю, что я совершил ошибки в своей игре, он просто был лучше», — сказал Джокович.

Встреча, которая продлилась 4 час 57 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

Соперником Фонсеки в 1/8 финала «Ролан Гаррос» станет Каспер Рууд или Томми Пол.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).