Калинская вышла в четвертый круг Roland Garros

Россиянка Анна Калинская обыграла колумбийку Камилу Осорио в третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Соревнования проходят в Париже.

© соцсети

Встреча завершилась со счетом 6:3, 0:6, 6:2 в пользу Калинской, посеянной на турнире под 22-м номером. У Осорио не было номера посева. В четвертом круге россиянка сыграет с победительницей матча между американкой Коко Гауфф (4-й номер посева) и представительницей Австрии Анастасией Потаповой (28).

Калинской 27 лет, она занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Осорио 24 года, в рейтинге WTA она располагается на 86-й позиции. На счету спортсменки три титула под эгидой WTA. Колумбийка во второй раз в карьере дошла до третьего круга турнира Большого шлема, впервые ей это удалось на Уимблдоне в 2021 году.

Открытый чемпионат Франции - один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 7 июня, его призовой фонд составляет более €61,7 млн. Из россиянок на нем побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).