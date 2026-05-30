Дзюба считает, что Медведеву нужно поменять стиль игры

Дзюба считает, что теннисисту Даниилу Медведеву нужно поменять стиль игры
Российскому теннисисту Даниилу Медведеву нужно поменять стиль игры. Такое мнение на Дне московского спорта высказал футболист Артем Дзюба.
Ранее ТАСС сообщал, что Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Франции, уступив в первом круге.
"Теннисисты очень специфические, творческие личности. Они талантливые, но мнительные, поэтому самое главное - менталку надо, конечно, прокачать. Я с большим уважением отношусь к Дане, мы с ним знакомы. Он большой теннисист", - сказал Дзюба.
"Я могу ошибаться, но мне кажется, что ему нужно менять стиль игры. Я понимаю, что невозможно сразу поменять, может быть только хуже, но под него все подстроились. Он постоянно стоит на задней линии, с его габаритами нужно постоянно рвать ритм. Подрезать, выходить к сетке, то есть быть непредсказуемым и разнообразным, что-то придумывать", - добавил Дзюба.