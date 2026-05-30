Калинская обыграла Осорио и впервые в карьере вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции. В третьем раунде Калинская, получившая 22‑й номер посева, обыграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6:3, 0:6, 6:2. Встреча продолжалась чуть более двух часов. Калинская за выход в четвертьфинал турнира сыграет против победительницы матча Кори Гауфф (США, 4) — Анастасия Потапова (Австрия, 28). В параллельном матче шестая ракетка мира американка Аманда Анисимова в трех сетах уступила француженке Диан Парри. Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — 61,7 миллиона евро. Женщины. Третий круг Анна Калинская (Россия, 22) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:3, 0:6, 6:2 Диан Парри (Франция) — Аманда Анисимова (США, 6) — 6:3, 4:6, 7:6 (10:3)