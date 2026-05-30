Табило обыграл Куаме и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026

36-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл соперника из Франции Моиза Куаме, занимающего в мировом рейтинге 316-е место, и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча спортсменов продолжалась 3 часа 43 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (11:9).

По ходу матча Куаме сделал 12 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Табило подал навылет 17 раз, сделал три двойные ошибки и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 17.

В следующем круге Табило сразится с победителем матча между Феликсом Оже-Альяссимом и Брэндоном Накашимой.