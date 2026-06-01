Игроки «ПСЖ» принесли трофеи Лиги чемпионов на стадион «Ролан Гаррос»

Футболисты «Пари Сен-Жермен» вынесли два трофея Лиги чемпионов УЕФА на теннисный корт стадиона «Ролан Гаррос» в рамках мероприятий вокруг теннисного соревнования. Стоит отметить, что игроки парижской команды уже второй год подряд демонстрируют кубок победителей главного клубного турнира Старого Света перед данным мероприятием.

В этот раз трофеи на теннисный корт вынесли Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола, Усман Дембеле и Дезире Дуэ.

Финал прошлого розыгрыша ЛЧ состоялся на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В решающем матче парижская команда переиграла «Арсенал» 1:1 (4:3 пен.). Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

В сезоне-2024/2025 парижане выиграли Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче «Интер» со счётом 5:0.

