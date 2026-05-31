Россия лидирует по количеству теннисисток в сетке «РГ»-2026 после 3-го круга турнира

Россия лидирует по количеству представительниц в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции – 2026. В этой стадии турнира сыграют сразу три представительницы страны: Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Анна Калинская.

Также в этой стадии турнира сыграют по две теннисистки из Украины (Марта Костюк и Элина Свитолина), Швейцарии (Белинда Бенчич и Хиль Белен Тайхман) и Польши (Ига Швёнтек и Майя Хвалинска). За право выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 также поборются по одной представительнице Беларуси (Арина Соболенко), США (Мэдисон Киз), Японии (Наоми Осака), Румынии (Сорана Кырстя), Австрии (Анастасия Потапова), Франции (Диан Парри) и Китая (Ван Сиюй).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.