Швентек уступила Костюк в четвертом раунде «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира Ига Швентек не смогла выйти в ¼ финала Открытого чемпионата Франции.
В четвертом раунде «Ролан Гаррос» польская теннисистка уступила украинке Марте Костюк со счетом 5:7, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
Следующей соперницей Костюк на турнире станет победительница матча Элина Свитолина (Украина, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария, 11).
Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — 61,7 миллиона евро
Женщины. Четвертый круг
Марта Костюк (Украина, 15) — Ига Швентек (Польша, 3) — 7:5, 6:1