Кырстя впервые за 17 лет вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Сорана Кырстя обыграла квалифаера и 148-ю ракетку мира Сиюй Ван в четвертом круге «Ролан Гаррос» со счетом 6:3, 7:6(4). Пока румынка не отдала на этом турнире ни сета.

36-летняя Кырстя вышла в 1/4 финала этого турнира второй раз в карьере, впервые – с 2009 года. Вообще для нее это третий четвертьфинал «Большого шлема» в карьере: в 2023-м она остановилась на этой стадии на US Open. Румынка 67-й раз играет в основной сетке на «Шлеме».

Помимо этого, она в этом году не отдала ни одной из 17 встреч с соперницами не из топ-50.

В мае Кырстя стала самой возрастной дебютанткой топ-20. Сейчас она занимает 18-ю строчку рейтинга.

Ранее румынка объявила, что проводит последний сезон в карьере.

За первый полуфинал «Большого шлема» она поборется с Миррой Андреевой или Жиль Тайкманн.