Звонарёва и Зигемунд вышли в 1/4 финала парного «РГ»-2026 на втором отказе соперниц подряд

Российская теннисистка Вера Звонарёва, выступающая в парном разряде Открытого чемпионата Франции – 2026 с немкой Лаурой Зигемунд, вышла в 1/4 финала турнира после того, как их соперницы по матчу третьего круга Кристина Букша (Испания)/Николь Меликар-Мартинес (США) снялись до начала встречи.

Отметим, пара Звонарёва/Зигемунд вышла во второй круг турнира после снятия французского дуэта Диан Парри/Фиона Ферро.

За право выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» – 2026 Звонарёва и Зигемунд поспорят с победительницами встречи Габриэла Дабровски (Канада)/Луиза Стефани (Бразилия) – Улрикке Эйкере (Норвегия)/Куинн Глисон (США).