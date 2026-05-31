Свитолина повторила результат Серены Уильямс 10-летней давности

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина стала самой возрастной теннисисткой после американки Серены Уильямс, которой удалось выйти в четвертьфинал на «тысячнике» в Риме (Италия) и на «Ролан Гаррос», сообщает Opta Ace. Свитолина вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв швейцарку Белинду Бенчич со счётом 4:6, 6:4, 6:0.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс выходила в четвертьфиналы на турнире в Риме и Открытом чемпионате Франции в 2016 году.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Элина Свитолина сыграет с соотечественницей Мартой Костюк.