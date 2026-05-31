Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Швейцарии Жиль Тайхман в матче четвертого круга Roland Garros. Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под 8-м номером. У Тайхман не было номера посева. В четвертьфинале россиянка сыграет с представительницей Румынии Сораной Кырстей (18).

Андреевой 19 лет, она занимает 8-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 5 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros 2024 года. На Олимпийских играх в Париже она стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Тайхман 28 лет, она находится на 170-й строчке в мировом рейтинге. В активе теннисистки 2 титула WTA в одиночном разряде. Спортсменка на турнирах Большого шлема не проходила дальше четвертого круга.

Roland Garros - один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 7 июня, его призовой фонд составляет более €61,7 млн. Действующей победительницей является американка Коко Гауфф, которая в третьем круге текущего турнира проиграла Анастасии Потаповой, представляющей Австрию. Из россиянок на соревновании побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).