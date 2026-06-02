Румынка Кырстя поделилась мнением Андреевой

Румынская теннисистка Сорана Кырстя поделилась мнением о восьмой ракетке мира Мирре Андреевой после поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3.

«Я обожаю Мирру и её команду. Она замечательная девушка. Благословение для спорта. Милая, добрая, но в то же время весёлая. Потрясающая личность. Я бы очень хотела, чтобы она выиграла «Ролан Гаррос», — приводит слова Кырсти журналист Жозе Моргадо на своей странице в социальной сети X.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Марта Костюк (Украина).