Россиянка Мирра Андреева установила рекорд по количеству побед в женской сетке Открытого чемпионата Франции среди теннисисток не старше 19 лет.

Во вторник Андреева (8‑й номер посева) в четвертьфинале турнира за 56 минут обыграла румынку Сорану Кырстю (18) со счетом 6:0, 6:3.

Таким образом, 19‑летняя россиянка записала в свой актив 16‑ю победу в матчах основной сетки «Ролан Гаррос». Андреева превзошла достижение американки Коко Гауфф (15 выигранных матчей).

За выход в финал турнира Андреева поспорит с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной (7) и Мартой Костюк (15). В 2024 году россиянка дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».