Меншик высказался о Рублёве после победы над россиянином на «Ролан Гаррос» — 2026

Чешский теннисист Якуб Меншик высказался о россиянине Андрее Рублёве после победы в очном матче в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026.

«Андрей — выдающийся игрок и настоящий боец. Он прекрасно это доказал, когда уступал два сета и сумел вернуться в матч, показывая невероятный теннис. Он сделал очень много виннеров, и импульс явно перешёл на его сторону. Были моменты, когда, несмотря на то что я был впереди, у меня было ощущение, что матч ускользает из моих рук. Поэтому я очень доволен, что сумел вернуть инициативу в пятом сете и завершить встречу так, как сделал это», — приводит слова Меншика Punto de Break.

В четвертьфинале турнира Меншик сыграет с бразильцем Жоао Фонсекой.