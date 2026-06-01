Калинская обыграла Потапову в 4-м круге «Ролан Гаррос»

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв в матче четвёртого круга представительницу Австрии Анастасию Потапову (30-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 [10:7].

Теннисистки провели на корте 2 часа 50 минут. За время матча Калинская не выполнила подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 8 из 12 брейк-пойнтов. Анастасия Потапова сделала в игре один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 9 из 14 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Калинская сыграет с победительницей встречи между полькой Майей Хвалинской и француженкой Диан Парри.