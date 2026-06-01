Теннисист получил рекордный штраф в истории «РГ» за сексистское высказывание

Парагвайский теннисист Даниэль Вальехо получил самый крупный штраф в истории турнира «Ролан Гаррос» — сумма взыскания составила € 65 тыс.

Причиной стали высказывания спортсмена против девушки-арбитра после поражения на матче «Ролан Гаррос» — 2026 с французом Моизом Куаме (3:6, 5:7, 6:3, 6:2, 6:7 (8:10)).

Вальехо заявил, что его игру должен был судить мужчина, а не женщина, — по его мнению, это позволило бы лучше контролировать поведение зрителей на трибунах. По мнению Вальехо, судья Ана Карвалью недостаточно жёстко отреагировала на поведение публики, позволив болельщикам, как он считает, слишком сильно повлиять на ход матча.