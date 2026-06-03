Калинская проиграла 114-й ракетке мира

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции – 2026, уступив польке Майе Хвалиньской (114-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. За время матча Калинская выполнила одну подачу навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньская не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми.

В полуфинале Ролан Гаррос – 2026 Майя Хвалиньская сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (Беларусь) – Диана Шнайдер (Россия).