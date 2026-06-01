Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в четвёртом круге японку Наоми Осаку, занимающую в мировом рейтинге 16-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

По ходу матча Соболенко подала навылет 12 раз, сделала три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. Осака сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге Соболенко сразится с 23-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.