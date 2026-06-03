Калинская прокомментировала поражение от 114-й ракетки мира

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о поражении в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 от польки Майи Хвалиньской (114-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

— Она очень хорошо играла. Я, по ощущениям, боролась не только с ней, но и с ветром, погодными условиями. Мне как леворукой сегодня было непросто. Конечно, жаль проигрывать, но я проиграла.

— Она очень высоко посылала мячи, насколько вам это было тяжело?

— Сегодня было холодно, так что мяч летел медленнее. Я не могла использовать свою скорость и мощь, так что для неё это стало преимуществом. А я не чувствовала контроль в розыгрыше, потому что мои мячи летели не так сильно, и я не могла доставить ей особых проблем.

— Вы здорово начали матч, сразу сделали брейк. Что случилось потом?

— Была смена сторон, и я уже играла против ветра. Не могла хорошо подать, было тяжело подкидывать мяч. Не чувствовала, что у меня есть какое-то преимущество как на подаче, так и на приеме. Все было равно весь матч, — сказала Калинская на пресс-конференции.