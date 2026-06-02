Шнайдер: «У нас с Соболенко будет отличный матч, и неважно, кто победит»

Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о предстоящем четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции против первой ракетки мира Арины Соболенко.

Шнайдер и Соболенко встретятся в среду.

— Это будет отличный матч. Неважно, кто победит. У нас с ней примерно одинаковый стиль игры. Агрессивный стиль, нацеленный на удары. Я просто постараюсь сделать свою работу, не зацикливаясь на собственных ошибках. Но в то же время буду действовать агрессивно, но не перегибая палку. Опять же, постараюсь получить удовольствие от игры, — приводит слова Шнайдер пресс‑служба WTA.

Шнайдер занимала 23‑е место в мировом рейтинге до начала «Ролан Гаррос». Благодаря выходу в 1/4 финала, она войдет в Топ‑20 после завершения соревнований.