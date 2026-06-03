Мирра Андреева отреагировала на возвращение Серены Уильямс на корт

Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что очень обрадовалась новости о возвращении на корт многократной чемпионки турниров Большого шлема Серены Уильямс.

Ранее стало известно, что Уильямс выступит на турнире WTA 500 в Лондоне. Соревнования в столице Великобритании пройдут с 8 по 14 июня.

— Она потрясающая спортсменка. Я не верила, что она действительно вернется, но так здорово видеть ее снова в деле. Очевидно, что за свою карьеру она уже многого добилась в этом виде спорта. Я просто очень рада снова видеть ее на соревнованиях, — приводит слова Андреевой журналист Хосе Моргадо в социальной сети Х.

Серене Уильямс 44 года, она провела последний матч в 2022 году. Американка — четырехкратная олимпийская чемпионка и победительница 73 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Она занимает второе место по количеству побед на турнирах Большого шлема в женском одиночном разряде (23), уступая лишь Маргарет Корт (24).