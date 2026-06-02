Мирра Андреева ответила на вопрос о провокациях СМИ перед ее матчами с украинками

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о том, как реагирует на провокации со стороны журналистов перед её матчами со спортсменками из Украины.

На «Ролан Гаррос» — 2026 Андреева за выход в финал сразится с 15-й ракеткой мира Мартой Костюк.

— Иностранные журналисты пытаются добавить этому матчу особый статус из-за того, что Костюк и Свитолина – украинки. Ты к этому привыкла?

— Я понимаю, что журналисты любят добавить перчинки. Я к этому готова. Всё зависит от журналиста. Я уже знаю, кто дружелюбный, а кто любит что-то вкинуть. Всегда отвечаю честно, поэтому для меня это не проблема, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.