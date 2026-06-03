Чех Меньшик оценил нынешний грунтовый сезон

Меньшик о скомканном грунтовом сезоне: «В Монте-Карло снялся из-за воспаления пальца, потом подхватил вирус»
Якуб Меньшик оценил нынешний грунтовый сезон. На «Ролан Гаррос» чех впервые вышел в полуфинал «Большого шлема».
За финал он сыграет с Александром Зверевым.
– До «Ролан Гаррос» ваш грунтовый сезон складывался довольно средне: три победы и три поражения. Что позволило вам показать здесь такой уровень игры, уверенности и самоотдачи? И что вы вынесли из матча со Зверевым в Мадриде, который проиграли в упорной борьбе?
– Перед турниром я уже говорил, что грунтовый сезон сложился не так, как мне хотелось. Даже не столько с точки зрения результатов, сколько в целом по тому, как все происходило.
Мне очень не повезло в начале грунтовой части сезона. Я уже готовился к матчу в Монте-Карло, но снялся из-за воспаления пальца на ноге. Затем подхватил вирус, из-за которого выбыл еще на две недели.
Перед Мадридом я тренировался всего три-четыре дня. Приехал туда практически без игровой практики. Да, дошел до третьего или четвертого круга, выиграл два матча, но все равно чувствовал себя не лучшим образом.
Из-за проблем с пальцем и вируса я был больше сосредоточен на вещах вне корта – на том, что нужно сделать, чтобы вообще иметь возможность играть. А когда ты думаешь об этом, возникают постоянные взлеты и падения.
Перед «Ролан Гаррос» я наконец был полностью здоров. Решил все проблемы, которые нужно было решить, и приехал в Париж хорошо подготовленным, без травм и боли.
По ходу турнира я играю все лучше и лучше. Что касается матча со Зверевым в Мадриде, то он действительно получился упорным (Меньшик уступил 4:6, 7:6(4), 3:6 – Спортс’’). Но это трехсетовый формат.
Сейчас ситуация совсем другая – полуфинал турнира «Большого шлема», пятисетовый формат. Это матч гораздо более высокого уровня. Я очень жду этот вызов.
– Мы знаем, что у вас особые отношения с Новаком Джоковичем. Был тот знаменитый тренировочный сбор в Черногории, где вы познакомились гораздо ближе. Передавал ли он вам тогда или в другое время какие-то секреты, которые помогают справляться с вызовами турниров «Большого шлема»?
– Наши отношения с Новаком действительно особенные, и я очень ему за это благодарен.
Когда я был юниором и еще даже не выступал в ATP-туре, он пригласил меня вместе потренироваться. Он увидел во мне потенциал.
В то время это был просто невероятный опыт. Конечно, тогда я еще даже не играл на «Шлемах». И речь шла скорее о том, чтобы познакомиться с туром, понять, как здесь все устроено.
Позже, когда я сам начал выступать на «Шлемах» и набираться опыта, именно тот период, наверное, стал ключевым. Я использовал тот опыт и знания, чтобы научиться справляться с вызовами турниров «Большого шлема» и показывать здесь тот теннис, который показываю сейчас, – сказал Меньшик на пресс-конференции.
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