Петрова высказалась о трех россиянках в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Петрова о трех россиянках в четвертьфинале «Ролан Гаррос»: «Было бы здорово видеть двух в полуфинале и одну в финале»
Надежда Петрова высказалась о том, что впервые с 2013-го три россиянки вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
В полуфинал уже вышла Мирра Андреева. Сегодня в разных матчах 1/4 сыграют Анна Калинская и Диана Шнайдер.
«Девчонки, действительно, большие молодцы. Было бы очень здорово видеть двух российских теннисисток в полуфинале, и одну – в финале. И будем держать пальцы крестиком, чтобы в этом году россиянка забрала трофей «Ролан Гаррос», – цитирует Петрову ТАСС.