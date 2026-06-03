Петрова высказалась о трех россиянках в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Надежда Петрова высказалась о том, что впервые с 2013-го три россиянки вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

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В полуфинал уже вышла Мирра Андреева. Сегодня в разных матчах 1/4 сыграют Анна Калинская и Диана Шнайдер.