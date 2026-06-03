Мирра Андреева и еще четыре россиянки сыграют на турнире в Германии

Мирра Андреева и еще четыре россиянки сыграют на июньском турнире в Бад-Хомбурге
Стала известна заявка травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, который стартует 21 июня.
В Германии сыграют:
- Ига Швентек (3);
- Элина Свитолина (7);
- Мирра Андреева (8);
- Каролина Мухова (10);
- Линда Носкова (12);
- Екатерина Александрова (14);
- Наоми Осака (16);
- Ива Йович (17).
Из россиянок на турнир также заявились Диана Шнайдер, Анна Калинская и Людмила Самсонова.
По wild card в Бад-Хомбурге сыграют Александра Эала, Ева Лис и Винус Уильямс.
Полный список участниц здесь.
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