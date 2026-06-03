Мирра Андреева и еще четыре россиянки сыграют на турнире в Германии

Стала известна заявка травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, который стартует 21 июня.

© Sports.ru

В Германии сыграют:

Ига Швентек (3);

Элина Свитолина (7);

Мирра Андреева (8);

Каролина Мухова (10);

Линда Носкова (12);

Екатерина Александрова (14);

Наоми Осака (16);

Ива Йович (17).

Из россиянок на турнир также заявились Диана Шнайдер, Анна Калинская и Людмила Самсонова.

По wild card в Бад-Хомбурге сыграют Александра Эала, Ева Лис и Винус Уильямс.

Полный список участниц здесь.