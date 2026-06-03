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Мирра Андреева и еще четыре россиянки сыграют на июньском турнире в Бад-Хомбурге

Sports.ru

Стала известна заявка травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, который стартует 21 июня.

Мирра Андреева и еще четыре россиянки сыграют на турнире в Германии
© Sports.ru

В Германии сыграют:

  • Ига Швентек (3);
  • Элина Свитолина (7);
  • Мирра Андреева (8);
  • Каролина Мухова (10);
  • Линда Носкова (12);
  • Екатерина Александрова (14);
  • Наоми Осака (16);
  • Ива Йович (17).

Из россиянок на турнир также заявились Диана Шнайдер, Анна Калинская и Людмила Самсонова.

По wild card в Бад-Хомбурге сыграют Александра Эала, Ева Лис и Винус Уильямс.

Полный список участниц здесь.

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