Польская теннисистка заработает на «РГ» больше, чем за всю свою карьеру ранее

Польская теннисистка Майя Хвалиньска, вышедшая в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв российскую теннисистку Анну Калинскую (7:6 (7:3), 6:3), превысила свои призовые на турнире в сравнении с её предыдущим карьерным доходом. В новом рейтинге WTA она поднимется на 30‑е место.

До старта парижского турнира «Большого шлема» спортсменка занимала лишь 114‑ю строчку мирового рейтинга. Однако успешное выступление на «Ролан Гаррос» принесло ей $ 870 тыс. — это на $ 5 970 больше, чем общий заработок Майи за всю предыдущую карьеру ($ 864 030).

За право сыграть в решающем матче Открытого чемпионата Франции – 2026 Майя Хвалиньска поспорит с победительницей встречи Арина Соболенко (Беларусь) – Диана Шнайдер (Россия).