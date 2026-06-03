Шнайдер отыграла подачу на матч у Соболенко и впервые вышла в полуфинал «Шлема»
Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 3:6, 7:5, 6:0. Во втором сете при счете 3:5 россиянка отыграла подачу на матч и взяла девять геймов подряд
22-летняя Шнайдер 14-й раз вышла в полуфинал на уровне тура и впервые на турнире «Большого шлема».
Кроме того, она впервые с Торонто-2024 обыграла соперницу из топ-10. Теперь ее баланс против соперниц такого уровня – 2:14. Она прервала серию из 11 поражений от игроков из первой десятки.
Также это первая победа россиянки над действующим лидером рейтинга.
За выход в финал она поборется с Майей Хвалинской.
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