Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 3:6, 7:5, 6:0. Во втором сете при счете 3:5 россиянка отыграла подачу на матч и взяла девять геймов подряд

22-летняя Шнайдер 14-й раз вышла в полуфинал на уровне тура и впервые на турнире «Большого шлема».

Кроме того, она впервые с Торонто-2024 обыграла соперницу из топ-10. Теперь ее баланс против соперниц такого уровня – 2:14. Она прервала серию из 11 поражений от игроков из первой десятки.

Также это первая победа россиянки над действующим лидером рейтинга.

За выход в финал она поборется с Майей Хвалинской.