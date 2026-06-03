Шнайдер высказалась о матче с Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер назвала особенной свою победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

© Газета.Ru

«Были тяжелые условия из-за ветра. Я играла в четвертьфинале против Арины — это очень нервно. В первом сете я пыталась приспособиться к ее игре и к погоде и не думать о счете. Это, безусловно, очень особенная победа. В третьем сете я наконец поймала свой ритм. Я понимала, к чему мне стремиться. Конечно, я очень счастлива. Это очень особенный для меня турнир», — сказала Диана.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Шнайдер выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20. Соболенко подала два эйса, допустила три двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале россиянка встретится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).