Арина Соболенко шокировала заявлением о завершении карьеры

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:0 в пользу Шнайдер. Матч продолжался 2 часа 13 минут.

После игры Соболенко призналась, что эмоционально тяжело переживает поражение.

«Никаких мыслей, никаких эмоций. Прямо сейчас я хочу уйти из тенниса. Через пару дней увидим, вернусь ли я в норму», — сказала она.

Поражение стало для спортсменки одним из наиболее болезненных на турнире, что отразилось на её послематчевых комментариях.