Теннисистка Уильямс не поверила, что Соболенко хочет уйти из тенниса

Американская теннисистка Винус Уильямс (на фото) не поверила словам первой ракетки мира Арины Соболенко о желании уйти из спорта. Слова Уильямс приводит TNT Sports в соцсети X. Американская спортсменка призналась, что "подпала" под эмоции белорусской теннисистки и ей стало грустно.

"Возможно, стоит немного больше времени подождать перед пресс‑конференцией, если нужно. Не думаю, что она (Соболенко. - "Газета.Ru") хочет бросить теннис", - сказала Уильямс.

Она отметила, что уход из спорта стал бы трагедией и для Соболенко, и для тенниса. Россиянка Диана Шнайдер в четвертьфинале "Ролан Гаррос" встречалась с первой ракеткой мира и одержала сенсационную победу со счетом 3:6, 7:5, 6:0. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию.

Соболенко - победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США - 2019, Открытый чемпионат Австралии - 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 - в одиночном разряде).