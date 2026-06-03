Соболенко назвала свою главную ошибку в матче с Дианой Шнайдер

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о главном факторе своего поражения от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 (6:3, 5:7, 0:6).

«Считаю, у меня были вполне хорошие возможности во втором сете, но я их завалила, а после этого она здорово заиграла. Я не смогла ментально восстановиться после второго сета, это было главной ошибкой. Не знаю, когда в последний раз проигрывала 10 геймов подряд. Полагаю, ментально угодила в очень глубокую и тёмную яму, не смогла выбраться из неё», — сказала Соболенко на пресс-конференции.