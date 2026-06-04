Лучший теннисист России высказался о выступлениях за рубежом

Призёр командного чемпионата Европы – 2021, многократный чемпион России теннисист Владимир Сидоренко рассказал, что не испытывал проблем с оформлением документов для участия в международных стартах. Сидоренко выступает в клубном чемпионате Франции за команду «Энбон».

— Был ли хоть один случай, когда у тебя возникла проблема с визой и ты не смог куда-то добраться?

— Ну я иногда застревал в России, но только потому, что рейсы переносили. Но с визой никогда проблем не было. У клуба есть связи в миграционном отделе, мне без проблем сделали рабочую визу. Вообще, мне визу за неделю сделали. Я игрок клуба, плачу налоги, являюсь законопослушным гражданином. Кому какая разница, какой у меня паспорт? Когда за немецкий клуб играл, тоже без проблем рабочую визу мне делали, – сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.