Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос», победив за 1 час 16 минут Марту Костюк – 6:1, 6:3. Впервые за три личных встречи россиянка смогла взять у нее сет. Костюк же потерпела первое поражение на грунте в этом году (17:1).

19-летняя россиянка впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема». Она вошла в топ-4 самых молодых финалисток «Ролан Гаррос» за последние 30 лет: моложе нее были только Мартина Хингис (1997, 1999), Ким Клейстерс (2001) и Коко Гауфф (2022).

Андреева – лидер тура по количеству побед в сезоне (35) и на грунте (21) в этом году.

Россиянка вышла в восьмой финал в карьере, у нее пять титулов. Последний она выиграла в апреле этого года на пятисотнике в Линце.

За трофей «Ролан Гаррос» Андреева сыграет с Дианой Шнайдер, вместе с которой они взяли серебро в паре на Олимпиаде-2024, или квалифаером Майей Хвалинской.