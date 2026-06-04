Андреева высказалась о выходе в финал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что невероятно счастлива выйти в финал Открытого чемпионата Франции.

В четверг Андреева, получившая восьмой номер посева, в полуфинале победила украинку Марту Костюк (15) со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. 19‑летняя россиянка впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема.

— Я всё еще очень‑очень нервничаю. Очень нервничала перед этим матчем. Очевидно, у нее (Костюк) был потрясающий сезон. До этого матча она не проигрывала на грунте. Это создает большое давление. Она — потрясающая теннисистка, очень сильная соперница. Я невероятно счастлива. Во‑первых, я очень рада тому, как я играла. Во‑вторых, я рада, что взяла реванш за финал в Мадриде. И, конечно же, я рада, что впервые в своей жизни вышла в финал турнира Большого шлема. Это потрясающе. Я никогда раньше ничего подобного не чувствовала. Очень взволнована перед последним матчем здесь, в Париже, — сказала Андреева в интервью на корте.

Соперницей Андреевой в финале будет победительница матча Диана Шнайдер (Россия, 25) — Майя Хвалиньская (Польша, Q).